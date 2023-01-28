Нет слов! США манипулируют переговорами Киева и Москвы ради своей выгоды
В России серьезно не относятся к возможности переговоров с Украиной на фоне заявлений США.
США могут предпринять ряд шагов, которые помогут завершить конфликт на Украине путем переговоров. Об этом говорится в докладе американского исследовательского центра RAND Corporation «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта».
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT заявил, что предложенные аналитиками RAND шаги можно рассматривать лишь как «предложения к размышлению».
«Они исходят из определенного сценария. В предложениях RAND нет мультисценарности, они исходят из того, что сценарий в целом будет благоприятен для Вашингтона. И Вашингтон сможет тем или иным способом руководить процессом остановки боевых действия», — считает Брутер.
О возможных переговорах Украины и Москвы заявила госсекретарь Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд в контексте возможного смягчения антироссийских санкций. Представитель США упомянула, что переговорный процесс возобновится после вывода войск РФ с Украины и «возвращения территорий» Киеву. Об этом она заявила в ходе слушаний в конгрессе, которые транслировал C-SPAN.
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров признался, что его удивляют и раздражают идеи Нуланд о переговорах на заведомо невыполнимых для Москвы условиях. По мнению сенатора, США таким образом хотят лишь использовать время для дальнейшей милитаризации Украины.
При этом президент Украины Владимир Зеленский обещает завершение конфликта.
«Могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Это все», — сообщил украинский лидер телеканалу Sky News. когда российские войска покинут территорию Украины.
В России подобным заявлениям давно перестали верить и не рассматривают украинского президента как участника переговорного процесса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что Зеленский «сам давно перестал быть возможным оппонентом» для Путина.
«Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом ... Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне», — подчеркнул представитель Кремля.
Накануне Песков заявил об отсутствии перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 219 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 384 / сут.
- На Украине готовятся к новому наступлению ВС РФ в Донбассе
- Нет слов! США манипулируют переговорами Киева и Москвы ради своей выгоды
- В МИД РФ заявили о моделировании киберударов НАТО по Москве и Калининграду
- ВСУ сбили свой штурмовой самолет Су-25 под Краматорском
- Француз Феррари назвал стабильной ситуацию в экономике РФ на фоне санкций
- В России госпитализировали 989 человека с коронавирусом за сутки
- СМИ: При крушении самолета в Индии спаслись два пилота
- В Армении женщинам могут разрешить служить в армии
- СМИ: Ставка Европы на природный газ США связана с рисками
- СМИ: Сразу два истребителя ВВС разбились в Индии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru