Нет слов! США манипулируют переговорами Киева и Москвы ради своей выгоды

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT заявил, что предложенные аналитиками RAND шаги можно рассматривать лишь как «предложения к размышлению».

«Они исходят из определенного сценария. В предложениях RAND нет мультисценарности, они исходят из того, что сценарий в целом будет благоприятен для Вашингтона. И Вашингтон сможет тем или иным способом руководить процессом остановки боевых действия», — считает Брутер.