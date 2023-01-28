Нет слов! США манипулируют переговорами Киева и Москвы ради своей выгоды

В России серьезно не относятся к возможности переговоров с Украиной на фоне заявлений США.

США могут предпринять ряд шагов, которые помогут завершить конфликт на Украине путем переговоров. Об этом говорится в докладе американского исследовательского центра RAND Corporation «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта».

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT заявил, что предложенные аналитиками RAND шаги можно рассматривать лишь как «предложения к размышлению».

«Они исходят из определенного сценария. В предложениях RAND нет мультисценарности, они исходят из того, что сценарий в целом будет благоприятен для Вашингтона. И Вашингтон сможет тем или иным способом руководить процессом остановки боевых действия», — считает Брутер.

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О возможных переговорах Украины и Москвы заявила госсекретарь Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд в контексте возможного смягчения антироссийских санкций. Представитель США упомянула, что переговорный процесс возобновится после вывода войск РФ с Украины и «возвращения территорий» Киеву. Об этом она заявила в ходе слушаний в конгрессе, которые транслировал C-SPAN.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров признался, что его удивляют и раздражают идеи Нуланд о переговорах на заведомо невыполнимых для Москвы условиях. По мнению сенатора, США таким образом хотят лишь использовать время для дальнейшей милитаризации Украины.

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При этом президент Украины Владимир Зеленский обещает завершение конфликта.

«Могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Это все», — сообщил украинский лидер телеканалу Sky News. когда российские войска покинут территорию Украины.

В России подобным заявлениям давно перестали верить и не рассматривают украинского президента как участника переговорного процесса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что Зеленский «сам давно перестал быть возможным оппонентом» для Путина.

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«Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом ... Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне Песков заявил об отсутствии перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ДжабаровСШАРоссияУкраинаПереговоры
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