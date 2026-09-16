Медведев назвал стратегическим выбор россиян в единый день голосования

По его словам, это выбор задаст вектор развития страны в текущем десятилетии и, вероятно, на более длительный период.

«Поскольку происходит в жизненно сложный, важный и переломный исторический момент», - добавил политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 16 сентября президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам по поводу предстоящих парламентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».