Медведев назвал стратегическим выбор россиян в единый день голосования
В единый день голосования граждане России сделают стратегический ценностный выбор. Как пишет RT, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, это выбор задаст вектор развития страны в текущем десятилетии и, вероятно, на более длительный период.
«Поскольку происходит в жизненно сложный, важный и переломный исторический момент», - добавил политик.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 16 сентября президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам по поводу предстоящих парламентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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