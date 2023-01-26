Рябков заявил о содействии США Украине в атаках на дальнюю авиацию России
Требования США к России возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений после украинских попыток атаки объектов дальней авиации России весьма странны. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью изданию «Коммерсантъ».
Рябков добавил, что Украина осуществляла удары при прямом разведывательно-информационном и военно-техническом участии Америки. Замглавы МИД задался вопросом, что именно собираются проверять США.
Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва готова к жестким действиям в случае передачи США и НАТО Украине вооружения для ударов по российским населенным пунктам. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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