Рябков заявил о содействии США Украине в атаках на дальнюю авиацию России

Рябков добавил, что Украина осуществляла удары при прямом разведывательно-информационном и военно-техническом участии Америки. Замглавы МИД задался вопросом, что именно собираются проверять США.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва готова к жестким действиям в случае передачи США и НАТО Украине вооружения для ударов по российским населенным пунктам. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

