Песков сообщил об отсутствии возможности выйти из конфликта на Украине путем переговоров

Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования ситуации вокруг Украины сейчас нет. Это утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга он отметил, что «сейчас можно только констатировать» это.

В Кремле заявили, что угрозы Киева говорят о правильности действий Москвы

В понедельник Песков также заявлял, что ни де-факто, ни де-юре условий для переговоров между Москвой и Киевом нет.

Россия и Украина впервые сели за стол переговоров 28 февраля 2022 года. Первые встречи проводились в Белоруссии, затем были перенесены в Турцию. Однако уже в мае стороны констатировали, что все контакты приостановлены.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о том, что никакие переговоры с Россией невозможны, пока ее президентом является Владимир Путин.


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаДмитрий Песков
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