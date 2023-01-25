Песков сообщил об отсутствии возможности выйти из конфликта на Украине путем переговоров
Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования ситуации вокруг Украины сейчас нет. Это утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе брифинга он отметил, что «сейчас можно только констатировать» это.
В понедельник Песков также заявлял, что ни де-факто, ни де-юре условий для переговоров между Москвой и Киевом нет.
Россия и Украина впервые сели за стол переговоров 28 февраля 2022 года. Первые встречи проводились в Белоруссии, затем были перенесены в Турцию. Однако уже в мае стороны констатировали, что все контакты приостановлены.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о том, что никакие переговоры с Россией невозможны, пока ее президентом является Владимир Путин.
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