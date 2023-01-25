Песков сообщил об отсутствии возможности выйти из конфликта на Украине путем переговоров

В понедельник Песков также заявлял, что ни де-факто, ни де-юре условий для переговоров между Москвой и Киевом нет.

Россия и Украина впервые сели за стол переговоров 28 февраля 2022 года. Первые встречи проводились в Белоруссии, затем были перенесены в Турцию. Однако уже в мае стороны констатировали, что все контакты приостановлены.



В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о том, что никакие переговоры с Россией невозможны, пока ее президентом является Владимир Путин.



