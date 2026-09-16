«Высокотехнологичное диагностическое оборудование в большинстве своем сегодня поставляется из-за границы. Зарубежным компаниям необходимо получать экспортные лицензии на некоторые виды продукции, которые попадают под двойное назначение, или в составе которых есть такие комплектующие. Им надо получать лицензии у своих национальных регуляторов, в принципе система давно отлажена, так как в этих реалиях мы живем несколько лет. Мы со своей стороны проблем не видим. Конечно, все будут рады, когда эти ограничения будут сняты, но пока они есть. Компании выстроили все логистические цепочки, спустя определенное время все необходимое получают. По нашей информации, серьезных проблем с получением этих документов нет, но есть временной гэп, три-четыре недели это занимает», - отметил он.

Он также подчеркнул, что есть уже и качественные китайские аналоги в этой сфере.

«Что касается аналогов, у китайских коллег по некоторым сегментам продукции неплохие конкурентные предложения сравнимого качества. Они тоже их поставляют. По поставкам отечественных производителей у меня нет информации. Там есть один или два игрока, не могу сказать, насколько у них широкая линейка. Есть государственные программы поддержки отечественных производителей, но есть сложное оборудование, требуется время и инновационные технологии», - добавил собеседник НСН.

После введения западных санкций в 2022 году американский бизнес существенно сократил присутствие на российском рынке. Но сейчас контакты Москвы и Вашингтона по Украине возобновились, и предприниматели рассчитывают добиться хотя бы точечного смягчения санкционного режима.

