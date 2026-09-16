Живой вирус болезни Ауески выявили в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8»
Живой вирус болезни Ауески был выявлен в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», которые были отобраны в Ярославской области. Обэтом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает ТАСС.
Болезнь Ауески также называют псевдобешенством или ложным бешенством. Это острое вирусное заболевание животных, поражающее центральную нервную систему. Оно проявляется сильным зудом и расчёсами. Эффективного лечения не существует, исход почти всегда летальный.
«Таким образом подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и иммунизацией вакциной... контаминированной чужеродным вирусом, летальным для данного вида животных», - указали в ведомстве.
Ранее Россельхознадзор обязал компанию «Ветбиохим», которая производит «Мультикан-8», изъять и уничтожить 20-ю серию вакцины, на которую граждане жаловались в связи с гибелью собак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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