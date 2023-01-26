Зеленский назвал единственное условие завершения конфликта на Украине

Зеленский добавил, что люди для него являются первостепенным приоритетом и он не собирается «воевать на территории России».

Кроме того, президент Украины сообщил, что ему «неинтересно встречаться и говорить» с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский пояснил, что он действительно не понимает, кто принимает решения в России. Он также признал продвижение Вооруженных сил России в Донбассе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







