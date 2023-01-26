Зеленский назвал единственное условие завершения конфликта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт завершится, когда российские войска покинут территорию Украины.
«Могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Это все», — сообщил украинский лидер телеканалу Sky News.
Зеленский добавил, что люди для него являются первостепенным приоритетом и он не собирается «воевать на территории России».
Кроме того, президент Украины сообщил, что ему «неинтересно встречаться и говорить» с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский пояснил, что он действительно не понимает, кто принимает решения в России. Он также признал продвижение Вооруженных сил России в Донбассе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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