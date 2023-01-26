США ввели визовые санкции против более 500 представителей ВС РФ

США ввели визовые ограничения в отношении 531 представителя Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Власти США объявили «Группу Вагнера» транснациональной криминальной организацией

Ранее сегодня Минфин США ввел санкции против ряда российских юридических и физических лиц. Мера затронет в частности судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с ЧВК «Вагнер» и ее главой Евгением Пригожиным. В списке также вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и бизнесмен Сергей Адоньев.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции СШАСанкции Против России
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