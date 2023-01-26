США ввели визовые санкции против более 500 представителей ВС РФ
США ввели визовые ограничения в отношении 531 представителя Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее сегодня Минфин США ввел санкции против ряда российских юридических и физических лиц. Мера затронет в частности судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с ЧВК «Вагнер» и ее главой Евгением Пригожиным. В списке также вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и бизнесмен Сергей Адоньев.
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