США ввели визовые санкции против более 500 представителей ВС РФ

Ранее сегодня Минфин США ввел санкции против ряда российских юридических и физических лиц. Мера затронет в частности судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с ЧВК «Вагнер» и ее главой Евгением Пригожиным. В списке также вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и бизнесмен Сергей Адоньев.

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