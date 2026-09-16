В России покажут мультфильм об экспедиции на Сахалин
В российский кинопрокат 24 сентября выйдет анимационный фильм «Капитан Невельской и Земли Черного дракона».
Проект был создан студией «Мечталет» при поддержке ВЭБ.РФ и АО «Просвещение», а также при участии и помощи Фонда кино, правительства Хабаровского края, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
Картина расскажет об исторических событиях середины XIX века, а конкретно о Первой Амурской экспедиции адмирала Геннадия Невельского. Его исследования доказали, что Сахалин является островом, а не полуостровом, как считалось ранее. Поход укрепил восточные границы Российской империи и закрепил за ней территории Приамурья.
Для фильма использовалась уникальная техника покадровой двухмерной анимации с оригинальным музыкальным сопровождением от симфонического оркестра. По мотивам уже готовится линейка комиксов, настольных игр и книг, которые сделают изучение истории России более интересным и современным.
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