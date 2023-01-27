Клишас: Незаконные санкции США не могут быть предметом переговоров

Ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов поддержать смягчение антироссийских санкций после вывода российских сил с Украины и готовности РФ к переговорам по урегулированию конфликта.

«Незаконные санкции вообще не могут быть предметом переговоров», — подчеркнул Клишас.

Между тем первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что высказывания Нуланд вызывают удивление и раздражение. Как отметил сенатор, США, вероятно, хотят выиграть время для дальнейшей милитаризации Украины.

