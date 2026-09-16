Россиянам рассказали об ошибках при рефинансировании долгов
Рефинансирование кредита не всегда может быть выгодно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
По её словам, главная ошибка, которую переоформлении займа допускают заёмщики — использование в качестве ориентира только уменьшение ежемесячного платежа. Солдатенкова пояснила, что его размер может стать более комфортным, однако в случае, если новый кредит оформляется на более длительный срок, то итоговая переплата может оказаться выше, чем ранее.
Эксперт указала, что принимая решение о рефинансировании следует оценить разницу между действующей и новой процентной ставкой. Если она меньше 2%, то ощутимой экономии, скорее всего, добиться не удастся.
Также нужно учитывать полную стоимость кредита и дополнительные расходы, например, затраты на страхование. И не ограничиваться только предложением банка, в котором уже оформлен кредит.
«Отдельного внимания заслуживает рефинансирование кредитных карт. Оно наиболее оправдано, если новый продукт предлагает ставку как минимум на 2% ниже или увеличенный льготный период», - заключила Солдатенкова.
Ранее операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов заявил, что досрочное погашение кредита теряет экономический смысл, если его процентная ставка ниже доходности по банковским вкладам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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