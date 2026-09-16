По его мнению, в высшем образовании необходимо проявлять гибкость и менять подходы, чтобы исключить ситуации, когда всю работу за человека делает нейросеть.

«Что касается высшего образования, например, прецедента с написанием кандидатской работы с помощью искусственного интеллекта, то здесь просто формат защиты работ и формат их написания нужно немного видоизменить. Добавить больше человеческого общения и взаимодействия с теми, кто эту работу принимает. Например, если при написании кандидатской человек долгое время проводил работу совместно с ИИ, и комиссия, которая принимает эту работу, видела деятельность человека, видела, что он понимает, о чем он говорит, то сама техническая реализация в виде документа — это вполне нормальный подход. Поэтому пока рано говорить о каком-то жестком регламенте и рамках, с учетом того, что технология еще не достигла плато, и нет понимания, что будет завтра. Сейчас это более выгодная ситуация, чем могла бы быть уже с жестким регламентированием», — поделился мнением он.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с НСН указала на необходимость разработки четких методических рекомендаций по использованию ИИ как для преподавателей, так и для студентов.

