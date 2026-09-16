«Узкие места»: Как контролировать использование ИИ в работах студентов
В регулировании применения ИИ в сфере образования нужно продвигаться аккуратно, заявил НСН Антон Ткачев.
Жесткое регулирование использования искусственного интеллекта в образовании загонит научное сообщество в рамки, а пока этой сфере нужен мягкий, постепенный процесс регламентирования, объяснил НСН первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев.
Только 14% научных организаций и вузов в России имеют регламенты, положения и концепции в отношении искусственного интеллекта (ИИ), подсчитали в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Еще у 72% организаций подобные документы отсутствуют, оставшиеся 14% воздержались от ответа. Ткачев объяснил, почему в отношении регулирования этой сферы многие организации придерживаются поэтапной политики.
«Все, что касается административного регулирования, к сожалению, делается не очень оперативно. Чтобы сформировать одинаковые правила, должен быть определенный статический процесс. А с учетом развития технологий этот процесс будет очень быстро меняться, и документы просто не будут успевать формироваться внутри учебных заведений. С одной стороны, это правильно, так как не формируется рамок для возможности применения ИИ. С другой стороны, исходя из базового закона об искусственном интеллекте (основные положения документа вступили в силу 1 сентября 2026 года — прим. НСН) уже можно будет формировать какой-то условный кодекс внутри образования с возможностями применения данной технологии. Поэтому так аккуратно к этому и подходят», — рассказал депутат.
Он отметил, что в данном вопросе инициатива должна идти снизу.
«Когда инициатива идет снизу, она более практически применима в этих же вузах. К тому же у учебных заведений разные направления. Например, у вузов, имеющих, скажем так, "силовой оттиск", должна быть своя история. Если мы говорим про здравоохранение, науку и тому подобное, то уровень защищенности, уровень возможности применения и использования материалов для загрузки в генеративную сеть, тоже должен быть соответственно регламентирован. Поэтому сам принцип применения может быть и федеральный, а вот нюансы должны исходить из вуза. Поэтому то, что сейчас происходит, наверное, к лучшему, так как не загоняет в лишние рамки научное сообщество», — считает парламентарий.
Он отметил, что в школах уже прорабатываются вопросы применения технологий искусственного интеллекта.
«В Министерстве просвещения заявляли о том, что уже будут в рамках уроков информатики, к примеру, введены соответствующие нормативы. Что касается использования ИИ учителями или административным персоналом в школах, то пока это все идет в рамках рабочего порядка. Каких-то официальных документов пока нет, но они должны точно появиться в рамках формирования учебного плана в возможности применения этих технологий для учителя. Но сейчас итак некоторые учителя с помощью искусственного интеллекта формируют урок, например, в виде презентационных материалов, видеоматериалов и так далее. И это говорит о том, что у учителя есть свобода. То есть любые методички пока должны нести все-таки больше рекомендательный характер, чтобы понять, где есть "узкие" места, которые необходимо отрегулировать», — сказал Ткаченко.
По его мнению, в высшем образовании необходимо проявлять гибкость и менять подходы, чтобы исключить ситуации, когда всю работу за человека делает нейросеть.
«Что касается высшего образования, например, прецедента с написанием кандидатской работы с помощью искусственного интеллекта, то здесь просто формат защиты работ и формат их написания нужно немного видоизменить. Добавить больше человеческого общения и взаимодействия с теми, кто эту работу принимает. Например, если при написании кандидатской человек долгое время проводил работу совместно с ИИ, и комиссия, которая принимает эту работу, видела деятельность человека, видела, что он понимает, о чем он говорит, то сама техническая реализация в виде документа — это вполне нормальный подход. Поэтому пока рано говорить о каком-то жестком регламенте и рамках, с учетом того, что технология еще не достигла плато, и нет понимания, что будет завтра. Сейчас это более выгодная ситуация, чем могла бы быть уже с жестким регламентированием», — поделился мнением он.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с НСН указала на необходимость разработки четких методических рекомендаций по использованию ИИ как для преподавателей, так и для студентов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Узкие места»: Как контролировать использование ИИ в работах студентов
- Забота покупателя? Кто отвечает за русификацию авто по параллельному импорту
- В России покажут мультфильм об экспедиции на Сахалин
- Живой вирус болезни Ауески выявили в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8»
- Ракета-носитель с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» стартовала с Байконура
- Суд освободил дальнобойщиков, проходящих по делу об атаке дронов на аэродромы
- Россиянам рассказали об ошибках при рефинансировании долгов
- В России к 2035 году построят семь «суперколоний» ФСИН
- Умерла сыгравшая Варю в «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
- Машины для «нишевых»: Спрос на электромобили в России спадет к ноябрю