Экс-президент Косово Тачи получил 25 лет тюрьмы за военные преступления
Специальный суд по Косово в Гааге признал экс-президента республики Хашима Тачи виновным в военных преступлениях. Об этом сообщает Reuters.
Речь идёт о событиях в период Косовской войны. Суд решил, что Тачи был напрямую причастен к пыткам как минимум 303 человек и убийству 96 человек, а также к незаконным или произвольным арестам, содержанию под стражей и жестокому обращению с задержанными.
По решению судебной коллегии политик получил 25 лет тюрьмы. Соратников Тачи Якупа Красничи и Кадри Весели, а также экс-депутата Реджепа Селими приговорили к 25, 18 и 13 годам лишения свободы, соответственно.
Отмечается, что по обвинениям в преступлениях против человечности экс-президент Косово был оправдан.
Ранее в тюрьме в Гааге умер экс-командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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