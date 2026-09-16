Экс-президент Косово Тачи получил 25 лет тюрьмы за военные преступления

Речь идёт о событиях в период Косовской войны. Суд решил, что Тачи был напрямую причастен к пыткам как минимум 303 человек и убийству 96 человек, а также к незаконным или произвольным арестам, содержанию под стражей и жестокому обращению с задержанными.

По решению судебной коллегии политик получил 25 лет тюрьмы. Соратников Тачи Якупа Красничи и Кадри Весели, а также экс-депутата Реджепа Селими приговорили к 25, 18 и 13 годам лишения свободы, соответственно.

Отмечается, что по обвинениям в преступлениях против человечности экс-президент Косово был оправдан.

Ранее в тюрьме в Гааге умер экс-командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».