Забота покупателя? Кто отвечает за русификацию авто по параллельному импорту
Максим Кадаков напомнил, что все машины, поступающие в РФ официально, русифицированы, однако те, что едут по параллельному импорту из того же Китая, конечно, будут с иностранным интерфейсом.
Привозя клиенту автомобиль по параллельному импорту или по альтернативному ввозу, продавец обязан сам предложить русификацию как допуслугу, либо тогда покупатель делает ее сам. Об этом НСН рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Житель Подмосковья отсудил у автосалона 7 млн рублей за китайский интерфейс и невозможность русификации на новом EXEED RX, который купил за 5,5 млн рублей, пишет Telegram-канал Baza. Машина была ввезена по параллельному импорту и предназначалась для китайского рынка. Салон обещал решить проблему и русифицировать авто, однако иероглифы остались. Клиент потребовал вернуть деньги и отдал автомобиль обратно, но ему отказали. Суд встал на сторону покупателя. Кадаков раскрыл, насколько остро строит проблема с русификацией автомобилей, привезенных по параллельному импорту.
«Машины, которые к нам поступают официально, все русифицированы. Просто русификация может быть более качественной и менее качественной. Кто-то русифицирует всё до последней точки, кто-то подрезает какие-то возможности мультимедийной системы, а потом уже выпускает обновления. Когда машина привозится параллельным импортом, её продаёт юридическое лицо, а когда продаёт частник — это вообще альтернативный ввоз. Там уже надо смотреть, кто и что обещал согласно договору. Чаще всего русификацию предлагают либо как дополнительную услугу те же люди, которые помогают привезти эту машину, либо владелец сам это делает», — рассказал он.
Также Кадаков указал, что узнать, русифицирована машина или нет, а также другие детали, это забота прежде всего самого покупателя. Однако продавец в свою очередь обязан предоставить покупателю всю информацию и характеристики, если авто едет из-за рубежа.
«Это вообще интерес и забота самого покупателя узнать, что ты покупаешь. Просто когда люди приходят в большой дилерский центр, они почему-то считают, что они имеют дело с дилером. А это просто автосалон, который предоставляет площадку для продажи. Там могут стоять автомобили, которые реализует ООО, или ИП. Если по договору вы покупаете новый автомобиль у физического лица, по альтернативному ввозу, то это сделка между физическими лицами, и закон о защите прав потребителя тут не действует. Если вам везут машину китайского производства, очевидно, что она не русифицирована. И продавец должен показать вам все характеристики товара, в том числе предложить русификацию», — подытожил он.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН заявил, что у бренда Volga есть все шансы реализовать плановые продажи в 110 тысяч машин в год, так как потребители покупают понятный автомобиль, который в прошлом был китайским.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Забота покупателя? Кто отвечает за русификацию авто по параллельному импорту
- В России покажут мультфильм об экспедиции на Сахалин
- Ракета-носитель с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» стартовала с Байконура
- Суд освободил дальнобойщиков, проходящих по делу об атаке дронов на аэродромы
- Россиянам рассказали об ошибках при рефинансировании долгов
- В России к 2035 году построят семь «суперколоний» ФСИН
- Умерла сыгравшая Варю в «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
- Машины для «нишевых»: Спрос на электромобили в России спадет к ноябрю
- Россиянам рассказали, как вернуть недоплаченную за прошлые годы пенсию
- В Казахстане объяснили, кому потребуется электронное разрешение на въезд