Привозя клиенту автомобиль по параллельному импорту или по альтернативному ввозу, продавец обязан сам предложить русификацию как допуслугу, либо тогда покупатель делает ее сам. Об этом НСН рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Житель Подмосковья отсудил у автосалона 7 млн рублей за китайский интерфейс и невозможность русификации на новом EXEED RX, который купил за 5,5 млн рублей, пишет Telegram-канал Baza. Машина была ввезена по параллельному импорту и предназначалась для китайского рынка. Салон обещал решить проблему и русифицировать авто, однако иероглифы остались. Клиент потребовал вернуть деньги и отдал автомобиль обратно, но ему отказали. Суд встал на сторону покупателя. Кадаков раскрыл, насколько остро строит проблема с русификацией автомобилей, привезенных по параллельному импорту.

«Машины, которые к нам поступают официально, все русифицированы. Просто русификация может быть более качественной и менее качественной. Кто-то русифицирует всё до последней точки, кто-то подрезает какие-то возможности мультимедийной системы, а потом уже выпускает обновления. Когда машина привозится параллельным импортом, её продаёт юридическое лицо, а когда продаёт частник — это вообще альтернативный ввоз. Там уже надо смотреть, кто и что обещал согласно договору. Чаще всего русификацию предлагают либо как дополнительную услугу те же люди, которые помогают привезти эту машину, либо владелец сам это делает», — рассказал он.