Ракета-носитель с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» успешно стартовал с площадки №31 космодрома Байконур. Об этом сообщает RT.

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Как рассказали в «Роскосмосе», грузовик доставит на Международную космическую станцию (МКС) порядка 2,4 тонн грузов, в том числе топливо для дозаправки станции, питьевую воду и кислород.

Также на борту «Прогресса» находятся питание для космонавтов, оборудование для санитарных нужд, медикаменты и средства профилактики невесомости.

В госкорпорации указали, что сближение и стыковка грузового корабля с российским сегментом МКС планируется 19 сентября в 16:46 мск.

Ранее председатель правления казахстанско-российского совместного предприятия (СП) «Байтерек» Айдын Аимбетов заявил, что власти Казахстана планируют трансформировать космодром Байконур в международный космический хаб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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