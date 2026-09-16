Суд освободил дальнобойщиков, проходящих по делу об атаке дронов на аэродромы
Мосгорсуд освободил дальнобойщиков, в грузовиках которых СБУ в прошлом году спрятала беспилотники для атаки на военные аэродромы в России. Об этом сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин были освобождены после того, как Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение в терроризме и других преступлениях.
Собранные по делу доказательства были признаны недостаточными. Прокурор вернул материалы на новое расследование, а Мосгорсуд решил, что оснований содержать мужчин в СИЗО нет.
Военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были атакованы FPV-дронами в июне 2025 года. Организатор преступления Артём Тимофеев был объявлен в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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