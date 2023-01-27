Сенатор Джабаров заявил о раздражении после слов Нуланд о смягчении санкций
Слова заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктории Нуланд о смягчении антироссийских санкций в обмен на вывод войск РФ с Украины и «возвращения территорий» вызывают удивление и раздражение, сообщил в Telegram первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
По его словам, увидев продвижение ВС РФ, американские власти вновь заговорили о переговорах на заведомо невыполнимых для Москвы условиях. Так они хотят использовать время для дальнейшей милитаризации Украины.
«Она — главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года — считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для России условий. Интересно, с чего бы России выводить свои Вооруженные силы со своих территорий (Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области)?» - задался вопросом Джабаров.
Ранее Нуланд заявила, что в Госдепартаменте США готовы поддержать смягчение антироссийских санкций после вывода российских войск с территории Украины и готовности Москвы к переговорам по урегулированию украинского кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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