Сенатор Джабаров заявил о раздражении после слов Нуланд о смягчении санкций

По его словам, увидев продвижение ВС РФ, американские власти вновь заговорили о переговорах на заведомо невыполнимых для Москвы условиях. Так они хотят использовать время для дальнейшей милитаризации Украины.

«Она — главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года — считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для России условий. Интересно, с чего бы России выводить свои Вооруженные силы со своих территорий (Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области)?» - задался вопросом Джабаров.

Ранее Нуланд заявила, что в Госдепартаменте США готовы поддержать смягчение антироссийских санкций после вывода российских войск с территории Украины и готовности Москвы к переговорам по урегулированию украинского кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

