«Нереальный» Финский залив. В России готовят ответ на враждебные планы Эстонии
В Госдуме заявили о жестких шагах России на инициативу Эстонии ограничить Финский залив для российских кораблей.
Балтийское море может стать «внутренним морем НАТО» из-за возможного создания общей системы противоракетной обороны Эстонии и Финляндии. Об этом заявил глава эстонского Минобороны Ханно Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti.
По словам Певкура, страны ведут переговоры об объединении ПРО.
Этот план является нереальным, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Lenta.ru. При активных попытках Эстонии ограничить доступ ВМФ РФ в Финский залив Москва примет ответные меры, считает он.
«Нужно отметить, что для российских военных кораблей преград никаких нет. Мы не стремимся к эскалации напряженности. Однако такие провокационные заявления требуют не только осуждения, но и ответных действий с нашей стороны. Я бы советовал Эстонии думать о проблемах своих граждан, а не о какой-то вымышленной внешней агрессии», — посоветовал политик.
По мнению Швыткина, у Эстонии и Финляндии нет новейших технических возможностей, «которые бы могли перехватить ракеты новейшего образца нашей страны».
Читатели финского портала Iltalehti посоветовали Эстонии вначале решить вопрос с созданием собственной армии, прежде чем превратить Балтику во «внутреннее море НАТО» и закрыть Финский залив для российских кораблей.
По мнению многих пользователей, глава эстонского Минобороны ставит нереалистичные цели.
«Эстонии не нужно сначала создать собственную армию?» — цитирует РИА Новости комментатора Ervasti.
«Мне просто интересно, какие ракеты использует, например, Финляндия? Насколько я знаю, в ее истребителях есть несколько забавных орудий. Только ими через Финский залив даже не постреляешь», - заявил pass_menp и предложил забыть нереалистичное предложение.
Интеграция ПРО двух стран позволит «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей. Планируется, что инициативу реализуют после полноценного вступления Финляндии в Североатлантический альянс.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+28 694 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+16 874 / сут.
- В Запорожье заявили, что ВСУ снова обстреляли АЭС и Энергодар
- «Нереальный» Финский залив. В России готовят ответ на враждебные планы Эстонии
- Советник Зеленского Подоляк раскрыл последствия возврата к мирным переговорам с РФ
- МИД РФ: Возможно расширение «географических задач» спецоперации из-за поставок оружия Киеву
- Минобороны: Над населенным пунктом Пески в ДНР установлен полный контроль
- Байден через украинский кризис стремится к госперевороту в России ради «нового мирового порядка»
- Точки невозврата. В России раскручиваются последствия признания страны спонсором терроризма
- В России госпитализировали 2 761 человека с коронавирусом за сутки
- Военнопленные ВСУ отказались от обмена, чтобы не возвращаться не передовую
- В Финляндии эстонским властям посоветовали обзавестись армией, чтобы мечтать о «море НАТО»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru