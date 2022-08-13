«Нереальный» Финский залив. В России готовят ответ на враждебные планы Эстонии

В Госдуме заявили о жестких шагах России на инициативу Эстонии ограничить Финский залив для российских кораблей.

Балтийское море может стать «внутренним морем НАТО» из-за возможного создания общей системы противоракетной обороны Эстонии и Финляндии. Об этом заявил глава эстонского Минобороны Ханно Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti.

По словам Певкура, страны ведут переговоры об объединении ПРО.

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Этот план является нереальным, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Lenta.ru. При активных попытках Эстонии ограничить доступ ВМФ РФ в Финский залив Москва примет ответные меры, считает он.

«Нужно отметить, что для российских военных кораблей преград никаких нет. Мы не стремимся к эскалации напряженности. Однако такие провокационные заявления требуют не только осуждения, но и ответных действий с нашей стороны. Я бы советовал Эстонии думать о проблемах своих граждан, а не о какой-то вымышленной внешней агрессии», — посоветовал политик.

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По мнению Швыткина, у Эстонии и Финляндии нет новейших технических возможностей, «которые бы могли перехватить ракеты новейшего образца нашей страны».

Читатели финского портала Iltalehti посоветовали Эстонии вначале решить вопрос с созданием собственной армии, прежде чем превратить Балтику во «внутреннее море НАТО» и закрыть Финский залив для российских кораблей.

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По мнению многих пользователей, глава эстонского Минобороны ставит нереалистичные цели.

«Эстонии не нужно сначала создать собственную армию?» — цитирует РИА Новости комментатора Ervasti.

«Мне просто интересно, какие ракеты использует, например, Финляндия? Насколько я знаю, в ее истребителях есть несколько забавных орудий. Только ими через Финский залив даже не постреляешь», - заявил pass_menp и предложил забыть нереалистичное предложение.

Интеграция ПРО двух стран позволит «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей. Планируется, что инициативу реализуют после полноценного вступления Финляндии в Североатлантический альянс.



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ФОТО: РИА Новости
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