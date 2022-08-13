«Нереальный» Финский залив. В России готовят ответ на враждебные планы Эстонии

МО: населенный пункт Пески в ДНР полностью взят под контроль российскими военными

МИД: поставка Украине дальнобойного оружия приведет к тому, что географические задачи российской спецоперации будут отодвигаться еще дальше

Оперштаб: за последние сутки в РФ выявили 28694 новых случая COVID-19

СМИ: один человек погиб, еще 40 пострадали на фестивале электронной музыки в Испании

Минсельхоз: в РФ намолотили уже 78 миллионов тонн зерна