Государство вряд ли стимулирует оборот наличных — об обратном говорит перевод в практическую плоскость проекта цифрового рубля. Об этом НСН заявил член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин.

Аналитик банковской сферы Владимир Шевченко ранее заявил в беседе с НСН, что блокировки счетов и банковских карт россиян могут стать массовыми в связи с ужесточением защиты от мошенников, и отметил, что государство давно подогревает спрос на наличные своими действиями. Головнин не согласился с мнением аналитика, заявив, что сегодня безналичная оплата более выгодна, чем использование наличных средств.

«Сомневаюсь, что государство стимулирует оборот наличных, тем более, что в практическую плоскость уже переведен проект цифрового рубля, который призван бороться с распространением наличного обращения. Возможно, то, что вводятся дополнительные контроль и ограничения, вызовет такой побочный эффект, что люди будут закрепляться в своих банках, а конкуренция между банками сократится. Когда любой перевод между банками может быть заблокирован по каким-то причинам, получается, выгоднее оставаться в рамках своего банка и совершать сделки внутри него. Конечно, увеличение оборота наличными может быть, но сейчас банковские продукты более выгодные, альтернативные издержки пользования наличными, конечно, выше. Ставки по-прежнему остаются относительно высокими, и это делает использование наличных денег экономически менее выгодным. Конечно, есть определенные риски, но они пока не перевешивают использование банковских продуктов», — сказал Головнин.