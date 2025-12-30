«Без кешбэка и процентов»: В России опровергли популяризацию наличных денег

Сегодня в широком сегменте предпочтение отдается безналичной оплате, тем более, что при расчетах наличными россияне лишаются таких преимуществ, как кешбэк на покупки и проценты по остаткам на картах, сказал НСН Михаил Головнин.

Государство вряд ли стимулирует оборот наличных — об обратном говорит перевод в практическую плоскость проекта цифрового рубля. Об этом НСН заявил член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин.

Аналитик банковской сферы Владимир Шевченко ранее заявил в беседе с НСН, что блокировки счетов и банковских карт россиян могут стать массовыми в связи с ужесточением защиты от мошенников, и отметил, что государство давно подогревает спрос на наличные своими действиями. Головнин не согласился с мнением аналитика, заявив, что сегодня безналичная оплата более выгодна, чем использование наличных средств.

«Сомневаюсь, что государство стимулирует оборот наличных, тем более, что в практическую плоскость уже переведен проект цифрового рубля, который призван бороться с распространением наличного обращения. Возможно, то, что вводятся дополнительные контроль и ограничения, вызовет такой побочный эффект, что люди будут закрепляться в своих банках, а конкуренция между банками сократится. Когда любой перевод между банками может быть заблокирован по каким-то причинам, получается, выгоднее оставаться в рамках своего банка и совершать сделки внутри него. Конечно, увеличение оборота наличными может быть, но сейчас банковские продукты более выгодные, альтернативные издержки пользования наличными, конечно, выше. Ставки по-прежнему остаются относительно высокими, и это делает использование наличных денег экономически менее выгодным. Конечно, есть определенные риски, но они пока не перевешивают использование банковских продуктов», — сказал Головнин.

Россиянам напомнили, как избежать блокировки переводов и банковских карт

Собеседник НСН пояснил, что теряют те, кто предпочитает наличный расчет.

«Всегда были определенные сегменты, где наличная оплата была более распространенной, но в широком сегменте предпочтение по-прежнему отдается безналичной оплате. Чем более технологичные решения находятся для безналичной оплаты, тем менее выгодной и удобной становится оплата наличными. Наличные средства связаны с такими типичными проблемами, как поиск сдачи, не говоря уже о потерянных процентах по банковским продуктам — кешбэке, процентах по остаткам на картах, есть также виды вкладов, которые можно частично использовать. Есть, конечно, некоторые сложности с переводами между банками, но внутри банка это по-прежнему достаточно выгодно», — подытожил он.

Ранее управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин заявил, что выдача кредитных карт сокращается, так как россияне не готовы платить проценты до половины от суммы задолженности, а банки тщательнее проверяют клиентов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

