МИД РФ заявил протест Латвии, Литве и Эстонии из-за ограничений для посольств
МИД России заявил протест временным поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Как уточнили в министерстве, дипломаты трех стран были вызваны в МИД РФ из-за решений властей Риги, Вильнюса и Таллина, затрагивающих работу посольств России на их территории.
В МИД РФ подчеркнули, что речь идет о мерах, ограничивающих административно-хозяйственную деятельность российских диппредставительств.
В ведомстве добавили, что такие действия расцениваются как недружественные и направленные на создание препятствий для нормальной работы посольств России, передает «Радиоточка НСН».
