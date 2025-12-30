МИД РФ заявил протест Латвии, Литве и Эстонии из-за ограничений для посольств

МИД России заявил протест временным поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Как уточнили в министерстве, дипломаты трех стран были вызваны в МИД РФ из-за решений властей Риги, Вильнюса и Таллина, затрагивающих работу посольств России на их территории.

Москва выразила протест Италии из-за антироссийской кампании в СМИ

В МИД РФ подчеркнули, что речь идет о мерах, ограничивающих административно-хозяйственную деятельность российских диппредставительств.

В ведомстве добавили, что такие действия расцениваются как недружественные и направленные на создание препятствий для нормальной работы посольств России, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПрибалтикаПротестМИД РФ

