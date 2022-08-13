«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», — сказал министр.

Планируется, что инициативу реализуют после полноценного вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Интеграция ПРО двух стран позволит «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей.

