Эстония и Финляндия захотели закрыть Финский залив для российских военных судов
Балтийское море может стать «внутренним морем НАТО», Эстония и Финляндия ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны. Об этом заявил глава эстонского Минобороны Ханно Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti.
«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», — сказал министр.
Планируется, что инициативу реализуют после полноценного вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Интеграция ПРО двух стран позволит «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей.
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