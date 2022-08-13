Эстония и Финляндия захотели закрыть Финский залив для российских военных судов

Балтийское море может стать «внутренним морем НАТО», Эстония и Финляндия ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны. Об этом заявил глава эстонского Минобороны Ханно Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti.

Байден погоняет союзников США с принятием Финляндии и Швеции в НАТО

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», — сказал министр.

Планируется, что инициативу реализуют после полноценного вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Интеграция ПРО двух стран позволит «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОЭстонияФинляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры