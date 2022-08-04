Американский Сенат одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Резолюцию поддержали 95 сенаторов при пороге в 67 голосов. Против высказался один парламентарий. Теперь президент США Джо Байден должен одобрить соответствующие документы о вступлении двух стран в НАТО и направить их в альянс.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО ухудшает ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе.

Ранее Медведев заявил, что после решения Финляндии Швеции в НАТО России следует пересмотреть отношения с этими странами.

