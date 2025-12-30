Силы ПВО за вечер сбили 109 украинских беспилотников над семью регионами

Дежурные средства российской ПВО вечером 30 декабря уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов России, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки отражались в период с 16:00 до 20:00 мск. Наибольшее число дронов — 80 — было сбито над территорией Брянской области.

Минобороны: За ночь ПВО сбили 25 дронов ВСУ

Еще 10 беспилотников уничтожили над Калужской областью, восемь — над Московским регионом, включая три аппарата, летевших в сторону Москвы. Над Курской областью сбили семь дронов, над Воронежской — два.

По одному беспилотнику было перехвачено над территориями Белгородской и Смоленской областей, передает «Радиоточка НСН».

