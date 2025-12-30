Силы ПВО за вечер сбили 109 украинских беспилотников над семью регионами

Еще 10 беспилотников уничтожили над Калужской областью, восемь — над Московским регионом, включая три аппарата, летевших в сторону Москвы. Над Курской областью сбили семь дронов, над Воронежской — два.

По одному беспилотнику было перехвачено над территориями Белгородской и Смоленской областей, передает «Радиоточка НСН».

