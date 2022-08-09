Байден погоняет союзников США с принятием Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден завизировал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. При этом глава Белого дома призвал союзников по НАТО ускорить процесс одобрения принятия в свои ряды Хельсинки и Осло.

Байден напомнил, что США стали 23 участником НАТО, одобрившим членство Финляндии и Швеции. На минувшей неделе Сенат Конгресса поддержал резолюцию об этом.

Официальная процедура присоединения к оборонному блоку будет считаться завершённой только после того, как соответствующие протоколы будут ратифицированы законодателями всех стран-участниц альянса.

Зелёный свет на вступление в НАТО Финляндии и Швеции был дан в конце июня на саммите организации.

