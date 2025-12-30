Главврача инфекционной больницы в Пскове арестовали по делу о хищении

Суд заключил под стражу главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, с января 2023 года по октябрь 2024 года руководитель медучреждения давала подчиненным незаконные указания вносить в медицинскую документацию фиктивные сведения о применении дорогостоящих лекарственных препаратов. На основании этих данных больница выставляла завышенные счета в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области.

Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках на 8 млн рублей

В результате, как уточняли в СК, медицинскому учреждению было неправомерно перечислено около 200 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

В ведомстве сообщили, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно информации на сайте больницы, должность главного врача с июля 2020 года занимает Анастасия Повторейко, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПсковХищенияВрачиАрест

Горячие новости

Все новости

партнеры