Главврача инфекционной больницы в Пскове арестовали по делу о хищении

В результате, как уточняли в СК, медицинскому учреждению было неправомерно перечислено около 200 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

В ведомстве сообщили, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно информации на сайте больницы, должность главного врача с июля 2020 года занимает Анастасия Повторейко, передает «Радиоточка НСН».

