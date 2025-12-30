Сербия закупила вооружения на миллиарды евро

Сербия подписала контракты на закупку вооружений на миллиарды евро и в ближайшие три года намерена создать одну из самых мощных многоуровневых систем противовоздушной обороны в Европе, заявил президент страны Александр Вучич на пресс-конференции.

По его словам, соглашения были заключены несколько дней назад и касаются не отдельных поставок, а масштабных программ перевооружения, отмечает RT.

Вучич отметил, что власти проинформируют общественность о деталях, когда сочтут это возможным, подчеркнув, что предпринимаемые меры направлены на обеспечение безопасности граждан и защиту воздушного пространства страны.

Президент сообщил, что Сербия планирует сформировать смешанную многоуровневую систему ПВО по принципу Iron Dome и Iron Fist, которая будет включать как ранее имеющиеся вооружения, так и самые современные образцы. По его оценке, это позволит стране войти в число наиболее оснащенных в Европе в сфере противовоздушной обороны и создать эффективный механизм сдерживания потенциальных угроз, передает «Радиоточка НСН».

