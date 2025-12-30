Сербия закупила вооружения на миллиарды евро
Сербия подписала контракты на закупку вооружений на миллиарды евро и в ближайшие три года намерена создать одну из самых мощных многоуровневых систем противовоздушной обороны в Европе, заявил президент страны Александр Вучич на пресс-конференции.
По его словам, соглашения были заключены несколько дней назад и касаются не отдельных поставок, а масштабных программ перевооружения, отмечает RT.
Вучич отметил, что власти проинформируют общественность о деталях, когда сочтут это возможным, подчеркнув, что предпринимаемые меры направлены на обеспечение безопасности граждан и защиту воздушного пространства страны.
Президент сообщил, что Сербия планирует сформировать смешанную многоуровневую систему ПВО по принципу Iron Dome и Iron Fist, которая будет включать как ранее имеющиеся вооружения, так и самые современные образцы. По его оценке, это позволит стране войти в число наиболее оснащенных в Европе в сфере противовоздушной обороны и создать эффективный механизм сдерживания потенциальных угроз, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сербия закупила вооружения на миллиарды евро
- Зеленский предложил Трампу приехать на Украину
- «Без кешбэка и процентов»: В России опровергли популяризацию наличных денег
- Силы ПВО за вечер сбили 109 украинских беспилотников над семью регионами
- СМИ: Лидеры ЕС обсудили ситуацию на Украине после атаки на резиденцию Путина
- «США больше не помогут»: Чем обернется для Украины атака на резиденцию Путина
- МИД РФ заявил протест Латвии, Литве и Эстонии из-за ограничений для посольств
- Генерал Липовой рассказал о возможном ударе по укрытиям Зеленского
- Пожизненно осужденных убийц в России содержат в колониях особого режима
- Недопуск родившихся в Крыму или Луганске в Грузию опровергли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru