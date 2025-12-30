Зеленский предложил Трампу приехать на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа посетить Украину, заявив, что прилет американского лидера может способствовать защите Киева от ударов и приблизить прекращение огня, сообщает украинское издание Новости.LIVE.
По словам Зеленского, визит президента США напрямую в Украину, а не через соседние страны, стал бы сигналом о возможности рассчитывать на перемирие. Он отметил, что присутствие американского лидера в стране имело бы практическое и символическое значение для Киева.
28 декабря Трамп провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После переговоров стороны вместе поучаствовали в телефонном разговоре с европейскими лидерами.
До встречи с Зеленским Трамп также сообщал о «хорошем и очень продуктивном» телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он заявлял, что готов выступить перед Верховной радой Украины, если это поможет урегулированию конфликта, передает «Радиоточка НСН».
