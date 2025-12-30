Зеленский предложил Трампу приехать на Украину

28 декабря Трамп провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После переговоров стороны вместе поучаствовали в телефонном разговоре с европейскими лидерами.

До встречи с Зеленским Трамп также сообщал о «хорошем и очень продуктивном» телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он заявлял, что готов выступить перед Верховной радой Украины, если это поможет урегулированию конфликта, передает «Радиоточка НСН».

