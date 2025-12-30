Генерал Липовой рассказал о возможном ударе по укрытиям Зеленского

Возможные удары по защищенным укрытиям президента Украины Владимира Зеленского могут быть нанесены с применением современных средств поражения, способных преодолевать многоуровневую защиту, заявил aif.ru генерал-майор авиации Сергей Липовой.

По его словам, при необходимости могут использоваться высокоточные вооружения, предназначенные для поражения подземных и хорошо укрепленных объектов. Липовой отметил, что подобные системы разрабатывались именно с расчетом на уничтожение бункеров и командных пунктов, находящихся на значительной глубине.

В Госдуме связали нежелание Зеленского уходить с опасениями за свою жизнь

Генерал подчеркнул, что степень защищенности подобных сооружений не гарантирует полной безопасности, поскольку современные боеприпасы способны пробивать бетонные перекрытия и поражать цели даже при сложной системе защиты.

При этом он добавил, что решения о применении таких средств принимаются на высшем уровне и зависят от развития военно-политической обстановки, передает «Радиоточка НСН».

