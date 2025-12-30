Генерал Липовой рассказал о возможном ударе по укрытиям Зеленского
Возможные удары по защищенным укрытиям президента Украины Владимира Зеленского могут быть нанесены с применением современных средств поражения, способных преодолевать многоуровневую защиту, заявил aif.ru генерал-майор авиации Сергей Липовой.
По его словам, при необходимости могут использоваться высокоточные вооружения, предназначенные для поражения подземных и хорошо укрепленных объектов. Липовой отметил, что подобные системы разрабатывались именно с расчетом на уничтожение бункеров и командных пунктов, находящихся на значительной глубине.
Генерал подчеркнул, что степень защищенности подобных сооружений не гарантирует полной безопасности, поскольку современные боеприпасы способны пробивать бетонные перекрытия и поражать цели даже при сложной системе защиты.
При этом он добавил, что решения о применении таких средств принимаются на высшем уровне и зависят от развития военно-политической обстановки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал Липовой рассказал о возможном ударе по укрытиям Зеленского
- Пожизненно осужденных убийц в России содержат в колониях особого режима
- Недопуск родившихся в Крыму или Луганске в Грузию опровергли
- Нечаев объяснил, к чему приведет выплата зарплат в цифровом рубле
- В Госдуме связали нежелание Зеленского уходить с опасениями за свою жизнь
- Итоги расследования крушения самолета AZAL объявят после экспертиз за рубежом
- Россиянам объяснили, кто получит зарплаты в цифровом рубле в 2026 году
- Вещи Ларисы Долиной после выселения перевезли на склад в центре Москвы
- Новый альбом и концерты-360: «Ария» назвала главные события юбилейного года
- В Тюменской области подешевела бытовая техника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru