СМИ: Лидеры ЕС обсудили ситуацию на Украине после атаки на резиденцию Путина
Европейские лидеры провели телефонный разговор после атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщает Bloomberg.
Как отмечает агентство, консультации состоялись на фоне заявлений российского лидера о возможном пересмотре переговорной позиции Москвы по украинскому урегулированию.
В обсуждении приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробности беседы не раскрываются.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря украинская сторона предприняла атаку на государственную резиденцию президента РФ с применением 91 беспилотника. По его словам, все дроны были уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
