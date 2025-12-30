СМИ: Лидеры ЕС обсудили ситуацию на Украине после атаки на резиденцию Путина

Европейские лидеры провели телефонный разговор после атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, консультации состоялись на фоне заявлений российского лидера о возможном пересмотре переговорной позиции Москвы по украинскому урегулированию.

«Прощать нельзя»: Володин потребовал жестко ответить на атаку резиденции Путина

В обсуждении приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробности беседы не раскрываются.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря украинская сторона предприняла атаку на государственную резиденцию президента РФ с применением 91 беспилотника. По его словам, все дроны были уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Владимир ПутинУкраинаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры