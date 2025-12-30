Зеленский заболел после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о недомогании после визита в США, где он встречался с американским лидером Дональдом Трампом.

Украинское издание Новости.LIVE во вторник опубликовало аудиозапись общения Зеленского с журналистами. Во время разговора президент несколько раз откашлялся и, отвечая на вопросы, извинился, пояснив, что немного простудился.