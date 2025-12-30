Зеленский заболел после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о недомогании после визита в США, где он встречался с американским лидером Дональдом Трампом.

Украинское издание Новости.LIVE во вторник опубликовало аудиозапись общения Зеленского с журналистами. Во время разговора президент несколько раз откашлялся и, отвечая на вопросы, извинился, пояснив, что немного простудился.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам переговоров политики также приняли участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами.

Перед встречей с украинским президентом Трамп сообщал, что провел, по его словам, «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
