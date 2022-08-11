В Турции анонсировали встречу со Швецией и Финляндией по членству в НАТО

По его словам, пока Анкара не видим выполнения Стокгольмом и Хельсинки обязательств, закрепленных в меморандуме и данных устно.

«Мы готовы к проведению переговоров. Первая такая встреча с представителями Швеции и Финляндии планируется на 26 августа», — отметил Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до тех пор, пока обе страны не выполнят взятые на себя обязательства.

