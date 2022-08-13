В Финляндии эстонским властям посоветовали обзавестись армией, чтобы мечтать о «море НАТО»

По мнению многих пользователей, глава эстонского Минобороны ставит нереалистичные цели

«Эстонии не нужно сначала создать собственную армию?» — цитирует РИА Новости комментатора Ervasti.

«Мне просто интересно, какие ракеты использует, например, Финляндия? Насколько я знаю, в ее истребителях есть несколько забавных орудий. Только ими через Финский залив даже не постреляешь», - заявил pass_menp и предложил забыть нереалистичное предложение.

Пользователь с никнеймом M назвал угрозу Эстонии «бессмысленной, а местами и глупой», предупредив, что подобные действия не отвечают интересам Финляндии и не напугают Россию.

«От бряцания оружием до реальной стычки недалеко. В Эстонии нет традиции самостоятельной ответственности за собственную безопасность и оборону. Легко говорить не по делу либо в группе превзойти собственные или групповые возможности», — написал он.

Другие пользователи высказали обеспокоенность общей ситуацией.

«Это начинает выглядеть тревожно. В России уже простые люди говорят о нашей русофобии. Нас втянули в конфликт, в котором мы ни в коем случае не должны участвовать и разжигать новые разногласия», — отметил Harri_Kivel.

Интеграция ПРО двух стран позволит «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей. Планируется, что инициативу реализуют после полноценного вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

