В Финляндии эстонским властям посоветовали обзавестись армией, чтобы мечтать о «море НАТО»
Читатели финского портала Iltalehti посоветовали Эстонии вначале решить вопрос с созданием собственной армии, прежде чем, как заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, превратить Балтику во «внутреннее море НАТО» и закрыть Финский залив для российских кораблей.
По мнению многих пользователей, глава эстонского Минобороны ставит нереалистичные цели
«Эстонии не нужно сначала создать собственную армию?» — цитирует РИА Новости комментатора Ervasti.
«Мне просто интересно, какие ракеты использует, например, Финляндия? Насколько я знаю, в ее истребителях есть несколько забавных орудий. Только ими через Финский залив даже не постреляешь», - заявил pass_menp и предложил забыть нереалистичное предложение.
Пользователь с никнеймом M назвал угрозу Эстонии «бессмысленной, а местами и глупой», предупредив, что подобные действия не отвечают интересам Финляндии и не напугают Россию.
«От бряцания оружием до реальной стычки недалеко. В Эстонии нет традиции самостоятельной ответственности за собственную безопасность и оборону. Легко говорить не по делу либо в группе превзойти собственные или групповые возможности», — написал он.
Другие пользователи высказали обеспокоенность общей ситуацией.
«Это начинает выглядеть тревожно. В России уже простые люди говорят о нашей русофобии. Нас втянули в конфликт, в котором мы ни в коем случае не должны участвовать и разжигать новые разногласия», — отметил Harri_Kivel.
Интеграция ПРО двух стран позволит «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей. Планируется, что инициативу реализуют после полноценного вступления Финляндии в Североатлантический альянс.
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