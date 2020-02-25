Неприкосновенна! Рабочая группа не планирует менять преамбулу Конституции

А сейчас её лучше не трогать, поскольку поступают совершенно противоположные предложения, которые могут привести к обратному эффекту – вместо улучшения, к какой-то непонятной записи», - отметила Хованская.

Глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников также уточнил, что законодатели подготовят поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за нарушение запрета на отчуждение территорий РФ, после вступления в силу соответствующих конституционных изменений.

Ранее стало известно, что в Основном законе предлагается закрепить запрет на любые действия и призывы, направленные на отчуждение территории России, а также закрепить понятие Федеральной территории, которая не будет входить ни в один субъект РФ.