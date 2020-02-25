Неприкосновенна! Рабочая группа не планирует менять преамбулу Конституции
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Хованская поддержала запрет на изменение вступительной части Основного закона.
Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции не планирует корректировать преамбулы основного закона. Об этом заявил журналистам сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он уточнил, что сейчас рабочая группа рассматривает поправки, которые будут влиять на права граждан непосредственно или через федеральные законы.
Крашенинникова поддержала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, отмечает НСН.
«Я против изменения преамбулы. Те, кто выходят с такими предложениями, видимо, не дочитали преамбулу до конца. Там говорится о том, что мы принимаем Конституцию. Однако сейчас россияне не принимают её, выносится на голосование поправка. То есть, когда мы будем принимать новый текст Основного закона в соответствие с процедурой референдума, Конституционного собрания, тогда можно будет и преамбулу поменять.
её лучше не трогать
А сейчас её лучше не трогать, поскольку поступают совершенно противоположные предложения, которые могут привести к обратному эффекту – вместо улучшения, к какой-то непонятной записи», - отметила Хованская.
Глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников также уточнил, что законодатели подготовят поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за нарушение запрета на отчуждение территорий РФ, после вступления в силу соответствующих конституционных изменений.
Ранее стало известно, что в Основном законе предлагается закрепить запрет на любые действия и призывы, направленные на отчуждение территории России, а также закрепить понятие Федеральной территории, которая не будет входить ни в один субъект РФ.
Сегодня группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение профильного думского комитета поправки о порядке проведения всероссийского голосования по Конституции. В частности, если голосование будет назначено на рабочий день, его сделают выходным.
Участие в голосовании смогут принять совершеннолетние граждане РФ с 18 лет за исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Обязанность по подготовке и проведению голосования возлагается на Центральную избирательную комиссию, региональные, территориальные и участковые избиркомы.
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