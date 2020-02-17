Риски поправок в Конституцию испугали СПЧ
Члены Совета по правам человека рассказали НСН, почему до сих пор не подготовили свою оценку рисков конституционной реформы.
В Совете по правам человека при президенте приостановили работу над оценкой рисков предложенных Владимиром Путиным поправок в Конституцию. Об этом НСН сообщила руководитель рабочей группы СПЧ по конституционному реформированию, глава региональной общественной организации «Независимый экспертно-правовой совет» Мара Полякова.
«Приостановилась ситуация. Внутри группы большинство выступало за поддержку конкретного документа, но мы еще не пришли к окончательному выводу. Пока не удалось согласовать документ», - пояснила она.
По словам Поляковой, глава СПЧ Валерий Фадеев в курсе предложений членов Совета по оценке рисков конституционной реформы.
«Он пока изучает. Мы ему отправили предварительную версию. Окончательный вариант должен появиться на днях», - добавила правозащитница.
Валерий Фадеев подтвердил НСН, что документ пока в работе.
«Новости будут через пару дней», - сказал глава СПЧ.
Член Совета, политический обозреватель Николай Сванидзе в беседе с НСН объяснил сложность в подготовке документа.
«Он несколько дней назад уже лежал у Фадеева. Там были сведены вместе разные-разные предложения, в том числе и противоречащие друг другу, потому что у людей разные позиции. Одни высказывали резкую критику поправок, а другие наоборот всесторонне одобряли», - пояснил Сванидзе.
Сам он оказался в стане критиков президентской реформы Конституции.
«Поправка, которая позволяет президенту снимать председателей Верховного и Конституционного судов, резко принижает авторитет судов, прежде всего Конституционного. Если его председатель может быть снят президентом в любой момент, он будет говорить и делать то, что нравится президенту.
Это нарушает систему разделения властей.
Также вызывает вопросы, почему именно сейчас потребовалось так радикально править Конституцию. Почему в таком быстром темпе? Почему голосование идет пакетом? Это странно, потому что поправки разнородные, разноуровневые. Как можно голосовать за них или против них одним пакетом? Это все не объяснено», - пояснил собеседник НСН.
Напомним, на прошлой неделе глава СПЧ Валерий Федоров отправил в созванную президентом рабочую группу по поправкам в Конституцию предложения членов СПЧ. Вокруг документа разразился скандал, когда выяснилось, что многие члены Совета не смогли ознакомиться с итоговым документом.
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