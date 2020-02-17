Риски поправок в Конституцию испугали СПЧ

«Он пока изучает. Мы ему отправили предварительную версию. Окончательный вариант должен появиться на днях», - добавила правозащитница.

Валерий Фадеев подтвердил НСН, что документ пока в работе.

«Новости будут через пару дней», - сказал глава СПЧ.

Член Совета, политический обозреватель Николай Сванидзе в беседе с НСН объяснил сложность в подготовке документа.

«Он несколько дней назад уже лежал у Фадеева. Там были сведены вместе разные-разные предложения, в том числе и противоречащие друг другу, потому что у людей разные позиции. Одни высказывали резкую критику поправок, а другие наоборот всесторонне одобряли», - пояснил Сванидзе.

Сам он оказался в стане критиков президентской реформы Конституции.

«Поправка, которая позволяет президенту снимать председателей Верховного и Конституционного судов, резко принижает авторитет судов, прежде всего Конституционного. Если его председатель может быть снят президентом в любой момент, он будет говорить и делать то, что нравится президенту.

Это нарушает систему разделения властей.

Также вызывает вопросы, почему именно сейчас потребовалось так радикально править Конституцию. Почему в таком быстром темпе? Почему голосование идет пакетом? Это странно, потому что поправки разнородные, разноуровневые. Как можно голосовать за них или против них одним пакетом? Это все не объяснено», - пояснил собеседник НСН.

Напомним, на прошлой неделе глава СПЧ Валерий Федоров отправил в созванную президентом рабочую группу по поправкам в Конституцию предложения членов СПЧ. Вокруг документа разразился скандал, когда выяснилось, что многие члены Совета не смогли ознакомиться с итоговым документом.

