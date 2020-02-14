Юрий Шевчук: поправки в Конституцию – шоу!
Лидер группы ДДТ о том, что стоит за изменением Основного закона.
Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым возложил на ЦИК РФ организацию подготовки всероссийского голосования. Накануне российский лидер предложил провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который станет выходным. По предварительным данным, этой датой станет среда 22 апреля. При этом он отметил, что выходной не должен быть объявлен за счет праздников — майских или новогодних. Кроме того, Путин поручил правительству выделить ЦИК средства из федерального бюджета на подготовку голосования, при этом объем этих средств не может быть меньше суммы, выделенной на выборы президента 2018 года. С инициативой внести ряд поправок в Основной закон страны Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Тогда же он указал, что все инициативы будут вынесены на всероссийское голосование.
А что же народ? А он, за исключением круга вовлеченных в процесс подготовки поправок, пока в основном безмолвствует. В рамках проекта «Музыканты о политике. Политики о музыке» НСН узнает мнение первых лиц политического Олимпа о событиях в музыкальном мире и дает возможность ведущим российским музыкантам высказать свое мнение об актуальных политических событиях в стране и мире. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН высказал уверенность в том, что кампания по внесению поправок в Конституцию – не более чем шоу, и объяснил, какую, по его мнению, цель это шоу преследует.
«Не поддерживаю эту идею. Начальство за свою власть бьется – вот все, что я вижу в этих поправках. А народ разводят. Не надо трогать ничего, тем более, что и эту Конституции никто не читал, мне кажется. Да, вообще, все это какое-то шоу. Морочат голову людям… Единственной проблемой и желанием нашей власти – свою власть сохранить. Вот, они так и эдак, слева-справа заходят, запутывают нас с вами. Сейчас это настолько не главная задача, настолько это неважно по сравнению с теми проблемами, которые есть в стране, что я, честно говоря, руками развожу».
Голосовать, по его признанию, Юрий Шевчук пойдет только в том случае, если в бюллетене будет графа «ничего не трогать».
Примерные затраты на проведение голосования по поправкам в Конституцию назвала председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, бюджет всенародного голосования может быть сопоставим со стоимостью выборов президента. Президентская кампания-2018 обошлась более чем в 14 миллиардов рублей.
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