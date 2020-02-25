Полномочия Общественной палаты предложили расширить через Конституцию

«Конституционная реформа означает перераспределение многих полномочий - в этой ситуации и полномочия Общественной палаты могут расширить. Но здесь нужно не расширение полномочий, а, скорее, увеличение возможностей для реализации имеющихся. Потому что полномочия у них вполне большие, но механизмы в их руках не очень сильные. Я как член консультативного совета Общественной палаты во многих их мероприятиях участвовал. Они выявляют какую-то проблему, а дальше что? Насколько их общественный контроль является обязательным для государственного механизма? Ведь они могут только воззвать. Вполне возможно, что кроме контрольной функции, им следует дать еще и распорядительные, которые позволят обращать более пристальное внимание на их действия. Иначе, если правительство их услышало и согласилось, то решение будет принято, а если не согласилось - то все так в воздухе и повиснет», - сказал Журавлев.

Общественная палата осуществляет общественный контроль за деятельностью федеральных и региональных органов исполнительной власти, содействует реализации госполитики в сфере соблюдения прав человека в местах принудительного содержания.

В список претендентов на членство в Общественной палате входят представители профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профобъединений и НКО. С даты опубликования на официальном сайте президента о внесении им предложений отведено 30 дней на формирование нового состава ОП, куда также войдут по одному представителю от каждого региона России.

Ранее НСН сообщала, что более половины россиян (66%) собираются участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

