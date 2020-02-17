Драгунский: Повеселимся на Всероссийском голосовании
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Кремль назвал предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию
Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию. Также региональным чиновникам назвали показатели, которые федеральный центр хотел бы видеть по итогам голосования, — явка 60 процентов, результат «за» — 70 процентов.
Денис Драгунский: «Хорошо, повеселимся. Тем более, это 150 лет со дня рождения Ленина. А насчёт показателя явки и числа поддерживающих поправки, я не сомневаюсь, что так и будет. Боюсь только, что региональные чиновники захотят перевыполнить план и получится, что явка – 90 процентов, а результат «за» – 146. Но, поправки будут приняты, вперёд в новую Конституцию. Ура!» – отмечает Денис Драгунский в эфире НСН.
Российская армия будет состоять только из контрактников
Россия со временем может перейти на полное оснащение армии контрактниками. Такое мнение высказал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Денис Драгунский: «Дорогой господин Бондарев, мы тоже надеемся, что со временем это, конечно, произойдёт. Правда, это обещание делалось, начиная чуть ли не с горбачевской перестройки. То есть об этом говорят уже примерно 35 лет. Но вы знаете, я верю, что со временем это случится», – говорит он НСН.
В России появится прикладной бакалавриат
В Госдуме предложили ввести в российских вузах и колледжах так называемый прикладной бакалавриат. То есть систему обучения, которая будет больше ориентирована на практику.
Денис Драгунский: «Я действительно удивился. Оказывается, от нас скрывали очень важную вещь. Значит, все предыдущие годы система была ориентирована на теорию, рассуждения, метафизику, в общем, на безделье. А сейчас, наконец-то, приступим к практике. Ну что же, это обнадеживает», – комментирует писатель для НСН.
За один звонок мошенники воруют до 15 тысяч рублей
За один звонок телефонным мошенникам из псевдобанков, как правило, удается украсть порядка 10-15 тысяч рублей. Об этом рассказали в Банке России.
Денис Драгунский: «Ну что же, я думаю, что после того, как бакалавриат будет ориентирован на практику, наверное, эта цифра поднимется до 20-25 тысяч рублей. Но с другой стороны, возможно, что и граждане станут более практичными, перестанут вестись на телефонных псевдобанковских сотрудников. Что ж, тут впереди большое сражение между практиками с одной стороны и практиками с другой. Запасаемся поп-корном», – делится Денис Драгунский своим мнением в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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