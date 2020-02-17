Драгунский: Повеселимся на Всероссийском голосовании

Денис Драгунский: «Ну что же, я думаю, что после того, как бакалавриат будет ориентирован на практику, наверное, эта цифра поднимется до 20-25 тысяч рублей. Но с другой стороны, возможно, что и граждане станут более практичными, перестанут вестись на телефонных псевдобанковских сотрудников. Что ж, тут впереди большое сражение между практиками с одной стороны и практиками с другой. Запасаемся поп-корном», – делится Денис Драгунский своим мнением в беседе с НСН.

