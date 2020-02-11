Конституция – это вам не оливье кушать!

Плебисцит решено провести в будний день, но он будет объявлен выходным. В качестве основной даты в Кремле рассматривают 22 апреля. Другие даты отпадают по причине невозможности обеспечить как можно большую явку на участки для голосования. На 12 апреля в этом году выпадает Вербное воскресенье, когда многие идут в церковь, 19 апреля – Пасха, которой предшествует Страстная неделя, — все это не подходит для голосования. А последующее воскресенье, 26 апреля, станет началом «высокого» дачного сезона, когда люди начнут разъезжаться на майские праздники. Решений о сроках проведения голосования россиян по поправкам в Конституцию пока не принималось, - заметил на эту публикацию РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но подтвердил, что рассматривается в том числе и предложение о голосовании 22 апреля.

Идеальным вариантом явки на голосование по изменениям в Конституцию, предложенным президентом, рассматривается показатель, не меньший, чем на выборах президента в 2018 году – тогда на участки пришли 67,4% имеющих право голоса. Вместе с тем, как отмечают источники агентства, близкие к Кремлю, сейчас социальное самочувствие граждан ниже, чем было перед президентской кампанией, а, следовательно, их сложнее мотивировать не только прийти на участки, но и проголосовать за поправки.

На сегодня уровень поддержки внесенных Владимиром Путиным предложений по изменениям в Конституцию весьма высок: важными их считают 79% участников опроса, проведенного в конце января ВЦИОМ. Наибольшее одобрение получили социальные инициативы: закрепить в Конституции обязательный характер регулярной индексации пенсий и пособий, зафиксировать МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума. Другое дело, что появилась целая тьма предложений по внесению изменений в Основной закон, никак не связанных с инициативами Путина. Сам он, кстати, уже обмолвился на одном из недавних мероприятий, что не хотел бы «погрязнуть» в поправках в Конституцию.



Еще не забылась бурная дискуссия, длившаяся перед Новым годом месяца полтора, на предмет объявления 31 декабря официальным выходным днем по всей стране. Сколько тогда было сказано слов со всех этажей власти, что «такие вопрос с кондачка не решаются», что надо все просчитать, оценить-обдумать-взвесить! Кто-нибудь слышал хоть слово о проблематичности объявления выходным дня, на который будет назначено голосование по поправкам в Конституцию? И не услышите: 22 апреля – это вам не 31 декабря. Перефразируя знаменитую фразу Звиада Гамсахурдия, Конституция - это вам не оливье кушать!

