«Девятый вал» поправок в Конституцию

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал включение в законопроект об изменениях в Конституции поправки, которая дает право бывшим президентам России становиться членами Совета Федерации пожизненно. Решение принято на заседании комитета, посвященном подготовке внесенного президентом законопроекта о поправке к Конституции ко второму чтению. По словам главы комитета Павла Крашенинникова, необходимость такой меры обусловлена тем, что люди, занимавшие высший пост, имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации. Комитет также поддержал включение в законопроект об изменениях в Конституцию поправки о расширении президентской квоты для кандидатов в сенаторы с 17 до 30 человек, при этом семь из них смогут работать в верхней палате пожизненно.

В первом чтении внесенный президентом Путиным законопроект о поправках в Конституцию Госдума приняла 23 января. Единогласно. Но, судя по рвению, с которым все вовлеченные в процесс принялись дополнять и улучшать предложенные главой государства инициативы по внесению изменений в Конституцию, к 22 апреля, дню, на который по некоторым предположениям будет назначено всенародное голосование, этих поправок наберется куда больше изначально задуманного. Профильный комитет Госдумы уже получил около 200 поправок к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Как водится, в их числе есть и разумные предложения, и не очень, а то и вовсе анекдотичные.

Стоит напомнить, что президентская инициатива касалась довольно ограниченного количества положений. Условно их можно разделить на социальные и политические. В числе первых – закрепление в Конституции обязательного характера регулярной индексации пенсий и пособий, фиксация в Основном законе МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума. В числе политических новаций - расширение полномочий Госдумы по формированию правительства, Совфеда – по участию в назначении руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров, новые требования к представителям высших органов власти, в том числе запрет на иностранное гражданство, а также закрепление статуса Госсовета и приоритет Конституции над международными договорами и законами.

Сам президент уже намекал, что за количеством поправок в Конституцию гнаться никого не заставляли. В четверг, 13 февраля, как ожидается, состоится встреча Владимира Путина с участниками рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Возможно, по ее итогам поток поправок будет остановлен.

