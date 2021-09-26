Ненужная встреча. Эксперты взвесили шансы Путина и Зеленского при встрече

Главным препятствием в организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского является нежелание Киева выполнять соглашение «Минск-2». Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик», - заявил Песков.

Москва не раз заявляла, что хотела бы обсудить на встрече глав государств «реализацию Киевом минских договоренностей и договоренностей парижского саммита», а также двусторонние отношения.