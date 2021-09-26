Ненужная встреча. Эксперты взвесили шансы Путина и Зеленского при встрече
Политологи и политики в эфире НСН раскрыли причины откладывающейся встречи президентов России и Украины.
Главным препятствием в организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского является нежелание Киева выполнять соглашение «Минск-2». Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик», - заявил Песков.
Москва не раз заявляла, что хотела бы обсудить на встрече глав государств «реализацию Киевом минских договоренностей и договоренностей парижского саммита», а также двусторонние отношения.
Однако, Киев стремиться представить Москву стороной конфликта на Донбассе и таким образом нивелировать значение Минских соглашений. Кроме того, Зеленский много раз обвинял Россию в оккупации Крыма. При этом Путин подчеркивал - крымский вопрос для России закрыт, имея ввиду безапелляционные итоги референдума о присоединении Крыма и Севастополя к РФ.
Встреча лидеров невыгодна российской стороне на данном этапе, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.
«Зеленскому, профессиональному пиарщику и артисту, выгодно любое публичное действо, тем более, на международном уровне. Он считает свою позицию достаточно прочной, благодаря неправильным принятым решениям 2014 года, стратегическим ошибкам. Украина в международном сообществе считается пострадавшей стороной. Поэтому ему эта встреча в любом случае выгодна, что бы он ни заявил, чем бы ни закончилась встреча, он будет иметь дивиденды. Для российской стороны эта встреча не даст ничего. Поэтому если во власти российское есть мозги, этой встречи не произойдет, по крайней мере, сейчас», - отметил он.
Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Зеленскому для встречи с российским президентом необходимо представить конструктивные предложения и темы для обсуждения, не связанные с Крымом и Донбассом.
«Нельзя исключать того, что встреча в принципе может произойти, но если на ней будут обсуждаться вопросы, не связанные с возвращением Крыма и с претензиями Украины по Донбассу… Просто встречаться для того, чтобы Зеленский на этом попиарился, руководство РФ не будет. А если конструктивный будет разговор, то вопросов очень много. Можно было обсудить, например, экономическое сотрудничество, потому что при всех санкциях, при всех стремлениях политической верхушки Украины разорвать отношения, Россия все равно остается одним из важнейших партнеров во внешней торговле для Украины, без импорта из России и без экспорта в России экономика Украины понесла бы непоправимый ущерб. Есть, что обсудить и в гуманитарной сфере, но пока вопрос этой встречи, скорее, гипотетический», - объяснил Дудчак.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» , что для выполнения Минских соглашений Украина должна была «что-то сделать». В этом случае, по его мнению, может состояться встреча в нормандском формате – то есть с участием не только России и Украины, но еще и Германии и Франции.
«Путин сказал, что у нас есть тема – Минское соглашение, встреча в «нормандском формате» возможна, если вы что-то сделаете. Немцы подкрепили. Они говорят, что «формула Штайнмайера» должна быть имплементирована. Если этого не будет, смысла нет – зачем же встречаться, когда в Париже договаривались что-то сделать? Дальше двигаться невозможно», - заключил собеседник НСН.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание «не декларативно» встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер заявил в ходе форума YES Brainstorming в Киеве.
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