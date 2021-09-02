Встреча в Крыму. Названы условия для переговоров Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский могут провести саммит, подготовка к встрече идет «на самом высоком уровне», рассказал первый вице-премьер Украины Алексей Любченко. Он предположил, что площадкой для саммита мог бы стать Крым. Отвечая на вопрос возможности проведения встречи в Москве, политик отрицательно покачал головой.

Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Зеленскому для встречи с российским президентом необходимо представить конструктивные предложения и темы для обсуждения, не связанные с Крымом и Донбассом.

«Нельзя исключать того, что встреча в принципе может произойти, но если на ней будут обсуждаться вопросы, не связанные с возвращением Крыма и с претензиями Украины по Донбассу. Если будут конструктивные предложения, то встреча не исключается. Но на сегодняшний день такое заявление вызывает сомнение. В нынешних условиях, когда нагнетают антироссийскую атмосферу украинские СМИ, визит Зеленского в Крым вряд ли возможен, хотя было бы интересно даже и полезно, чтобы Зеленский наконец-то своими глазами увидел, как живут люди в Крыму, услышал их мнение», - рассказал он.