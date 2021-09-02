Встреча в Крыму. Названы условия для переговоров Путина и Зеленского
Политолог Александр Дудчак отметил, что приезд Зеленского на полуостров для встречи с российским коллегой был бы полезен, но для этого нужно заранее «оговорить сценарий».
Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский могут провести саммит, подготовка к встрече идет «на самом высоком уровне», рассказал первый вице-премьер Украины Алексей Любченко. Он предположил, что площадкой для саммита мог бы стать Крым. Отвечая на вопрос возможности проведения встречи в Москве, политик отрицательно покачал головой.
Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Зеленскому для встречи с российским президентом необходимо представить конструктивные предложения и темы для обсуждения, не связанные с Крымом и Донбассом.
«Нельзя исключать того, что встреча в принципе может произойти, но если на ней будут обсуждаться вопросы, не связанные с возвращением Крыма и с претензиями Украины по Донбассу. Если будут конструктивные предложения, то встреча не исключается. Но на сегодняшний день такое заявление вызывает сомнение. В нынешних условиях, когда нагнетают антироссийскую атмосферу украинские СМИ, визит Зеленского в Крым вряд ли возможен, хотя было бы интересно даже и полезно, чтобы Зеленский наконец-то своими глазами увидел, как живут люди в Крыму, услышал их мнение», - рассказал он.
По словам политолога, украинский лидер будет пытаться взять максимум от встречи для продвижения своего имиджа, хотя мог бы обсудить и реальные проблемы, например, экономическое сотрудничество.
«Зеленский, скорее всего, ждет выгодной для себя информационной пиар-кампании, связанной с этой встречей, но она будет возможна, только если будет четко оговорен сценарий ее проведения. Просто встречаться для того, чтобы Зеленский на этом попиарился, руководство РФ не будет. А если конструктивный будет разговор, то вопросов очень много. Можно было обсудить, например, экономическое сотрудничество, потому что при всех санкциях, при всех стремлениях политической верхушки Украины разорвать отношения, Россия все равно остается одним из важнейших партнером во внешней торговле для Украины, без импорта из России и без экспорта в России экономика Украины понесла бы непоправимый ущерб. Есть что обсудить и в гуманитарной сфере, но пока вопрос этой встречи, скорее, гипотетический», - объяснил Дудчак.
Ранее на Украине подвели итоги прошедшей накануне встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена. Так, сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент Украины на встрече со своим американским коллегой не справился с решением основной задачи.
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