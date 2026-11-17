Лихачев: «Росатом» помогает властям снять ограничения со сборной РФ по футболу
Госкорпорация «Росатом» помогает российским властям добиваться снятия ограничений с национальной команды по футболу. Об этом заявил гендир организации Алексей Лихачев в разговоре с RT.
Он объяснил, что в компании следят за выступлениями сборной и с особым вниманием относятся к товарищеским встречам. По его оценке, последние игры с Ираном, Намибией, Нигерией и Узбекистаном оставили хорошее впечатление.
Глава госкорпорации упомянул и россиян, выступающих за рубежом. Речь шла о голкипере Матвее Сафонове и атакующем полузащитнике Алексее Батракове. Он надеется на успешное продолжение карьеры последнего в стамбульском «Галатасарае».
Лихачев напомнил, что Турция как раз является дружественной для России страной и важным партнером «Росатома» в промышленной области.
Он подчеркнул, что в госкорпорации хотели бы возвращения сборной не только к товарищеским, но и официальным соревновательным матчам. По его словам, организация со своей стороны участвует в работе по снятию ограничений и регулярно поднимает этот вопрос.
А сегодня вечером подопечные Валерия Карпина разобрались с Венесуэлой в Краснодаре — 2:0. Оба мяча забил Алексей Миранчук во втором тайме.
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