Он объяснил, что в компании следят за выступлениями сборной и с особым вниманием относятся к товарищеским встречам. По его оценке, последние игры с Ираном, Намибией, Нигерией и Узбекистаном оставили хорошее впечатление.



Глава госкорпорации упомянул и россиян, выступающих за рубежом. Речь шла о голкипере Матвее Сафонове и атакующем полузащитнике Алексее Батракове. Он надеется на успешное продолжение карьеры последнего в стамбульском «Галатасарае».



Лихачев напомнил, что Турция как раз является дружественной для России страной и важным партнером «Росатома» в промышленной области.



Он подчеркнул, что в госкорпорации хотели бы возвращения сборной не только к товарищеским, но и официальным соревновательным матчам. По его словам, организация со своей стороны участвует в работе по снятию ограничений и регулярно поднимает этот вопрос.



А сегодня вечером подопечные Валерия Карпина разобрались с Венесуэлой в Краснодаре — 2:0. Оба мяча забил Алексей Миранчук во втором тайме.

