Путин прибыл в Китай на саммит АТЭС Возгорание на месте крушения самолета в Кузбассе потушили Пожар на втором производственном объекте в Азове после атаки БПЛА ликвидирован спустя 1,5 суток Сборная РФ победила команду Венесуэлы 2:0 в товарищеском матче Хабенский выступил на борту благотворительного рейса «Аэрофлота»