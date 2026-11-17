Следственный комитет завел уголовное дело после крушения Ан-12
Военные следственные органы Следкома завели уголовное дело по факту крушения самолета Ан-12. Все квалифицировали по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Такой информацией поделилась пресс-служба СКР.
В надзорном ведомстве напомнили, что 17 ноября воздушное судно потерпело крушение в районе села Ягуново Кемеровской области — Кузбасса. Все находившиеся на борту члены экипажа и пассажиры погибли. Всего — 19 человек.
Сейчас правоохранители выясняют детали авиакатастрофы.
Недавно глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за крушения Ан-12.
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