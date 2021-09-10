Зеленский захотел «не декларативной» и «предметной» встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание «не декларативно» встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер заявил в ходе форума YES Brainstorming в Киеве.
Слова президента Украины приводит ТАСС. Зеленский подчеркнул, что хотел бы, чтобы встреча с российским коллегой была более предметной, нежели прошлые переговоры в нормандском формате.
Напомним, Путин и Зеленский впервые встретились лично в рамках «нормандской встречи» в декабре 2019 года. Тогда украинский президент оценил встречу с российским лидером как «большой шаг к миру».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru