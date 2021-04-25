Политолог назвал города Украины, готовые присоединиться к России
О присоединении к России мечтают не только жители Донбасса, но и других территорий Украины, убежден российский политолог Сергей Марков. Об этом он заявил в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод», пишут «Аргументы недели».
«Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье также на голосовании за воссоединение будет абсолютное, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать – это наша главная историческая задача», – заявил Марков.
Он считает, что проект «антироссийская Украина» был создан для последующей ликвидации России.
«Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе», – отметил политолог.
Ранее Марков в эфире НСН описал возможный сценарий войны между Россией и НАТО.
«Начинаются боевые действия по украинскому сценарию, потом более серьезные по американскому. Для того чтобы избежать потрясений, вводятся российские войска на Донбасс. США объявляет зону над Украиной бесполетной и начинает сбивать российские самолеты. В ответ на это российские войска подавляют эти атаки и между Россией и НАТО начинается война на территории Украины», - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 780 / сут.
Умерли
108 тыс.+332 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+7 540 / сут.
- Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в России
- Политолог назвал города Украины, готовые присоединиться к России
- Роскосмос раскрыл сроки размещения российской национальной станции на орбите
- Захарова: США оказались в списке недружественных России государств
- Раскол в верхах. Глава сената Чехии критикует президента за выступление о взрывах во Врбетице
- В найденной индонезийской подлодке обнаружены тела погибших членов экипажа
- Бортников подтвердил данные о подготовке военного переворота в Белоруссии
- В Совфеде дали комментарий к предложению Минтруда упразднить потребительскую корзину
- В Кремле сделали заявление о встрече Путина и Байдена
- ГУ МВД: Сообщения СМИ о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА не соответствуют действительности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru