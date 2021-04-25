Политолог назвал города Украины, готовые присоединиться к России

«Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье также на голосовании за воссоединение будет абсолютное, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать – это наша главная историческая задача», – заявил Марков.

Он считает, что проект «антироссийская Украина» был создан для последующей ликвидации России.

«Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе», – отметил политолог.

Ранее Марков в эфире НСН описал возможный сценарий войны между Россией и НАТО.

«Начинаются боевые действия по украинскому сценарию, потом более серьезные по американскому. Для того чтобы избежать потрясений, вводятся российские войска на Донбасс. США объявляет зону над Украиной бесполетной и начинает сбивать российские самолеты. В ответ на это российские войска подавляют эти атаки и между Россией и НАТО начинается война на территории Украины», - отметил он.



