Политолог назвал города Украины, готовые присоединиться к России

О присоединении к России мечтают не только жители Донбасса, но и других территорий Украины, убежден российский политолог Сергей Марков. Об этом он заявил в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод», пишут «Аргументы недели».

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«Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье также на голосовании за воссоединение будет абсолютное, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать – это наша главная историческая задача», – заявил Марков.

Он считает, что проект «антироссийская Украина» был создан для последующей ликвидации России.

«Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе», – отметил политолог.

Ранее Марков в эфире НСН описал возможный сценарий войны между Россией и НАТО.

«Начинаются боевые действия по украинскому сценарию, потом более серьезные по американскому. Для того чтобы избежать потрясений, вводятся российские войска на Донбасс. США объявляет зону над Украиной бесполетной и начинает сбивать российские самолеты. В ответ на это российские войска подавляют эти атаки и между Россией и НАТО начинается война на территории Украины», - отметил он.


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ФОТО: nagg.in.ua
ТЕГИ:Сергей МарковПолитикаРоссияУкраина
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