Омбудсмен Казахстана высказался о статусе русского языка в стране
Уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев заявил «Ленте.ру», что при принятии новой Конституции статус русского языка не изменился.
В новом документе — он начал действовать с 1 июля — в формулировке о русском языке слово «наравне» заменили на «наряду». Президент Касым-Жомарт Токаев ранее говорил, что его не принижали.
Ластаев назвал некорректными утверждения об изменении статуса. Омбудсмен уточнил, что в первом ряду стоит казахский как государственный, а русский употребляется наряду с ним, и это не девальвация.
По его словам, в республике проживает много русских, работают русские школы, а также ведется вузовское и послевузовское образование на русском языке.
Собеседник подчеркнул, что изменение было юридической техникой, которая, на его взгляд, правильна с точки зрения нормотворчества.
Ранее в Казахстане уже обещали не притеснять русский язык.
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