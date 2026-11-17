В новом документе — он начал действовать с 1 июля — в формулировке о русском языке слово «наравне» заменили на «наряду». Президент Касым-Жомарт Токаев ранее говорил, что его не принижали.



Ластаев назвал некорректными утверждения об изменении статуса. Омбудсмен уточнил, что в первом ряду стоит казахский как государственный, а русский употребляется наряду с ним, и это не девальвация.



По его словам, в республике проживает много русских, работают русские школы, а также ведется вузовское и послевузовское образование на русском языке.



Собеседник подчеркнул, что изменение было юридической техникой, которая, на его взгляд, правильна с точки зрения нормотворчества.



Ранее в Казахстане уже обещали не притеснять русский язык.

