Свидетель раскрыл, как заправляли яхту для подрыва «Северных потоков»
Яхта «Андромеда», которую, предположительно, использовали для подрыва газопроводов «Северный поток», заправлялась дизельным топливом в немецком порту Вик на острове Рюген. На это потратили около €1 тыс. Об этом сообщил начальник порта, выступивший свидетелем на заседании Высшего земельного суда Гамбурга, передает РИА Новости.
По его показаниям, в сентябре 2022-го судно дважды заходило в порт и пополняло запасы горючего. Во время одной из стоянок экипаж оплатил дизель наличными. Свидетель уточнил, что такая закупка показалась ему необычной. Прогулочные яхты, как правило, заправлялись в гавани объемом от 20 до 80 литров.
Согласно материалам, представленным суду, на тот момент литр дизельного топлива на портовой заправке стоил €2,5. Таким образом, сумма в €1 тыс. существенно превышала обычные расходы на такой тип водного транспорта.
Другие свидетели на слушаниях сообщали, что в сентябре 2022-го «Андромеда», предположительно, прошла по Балтийскому морю от немецкого побережья до шведского порта Сандхамн в Стокгольмских шхерах. Затем она направилась на юг, в район датского Борнхольма, неподалеку от которого и взорвали газопроводы.
Ранее рассказывали, что участники подрыва «Северных потоков» вернули яхту с повреждениями.
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