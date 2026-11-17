По его показаниям, в сентябре 2022-го судно дважды заходило в порт и пополняло запасы горючего. Во время одной из стоянок экипаж оплатил дизель наличными. Свидетель уточнил, что такая закупка показалась ему необычной. Прогулочные яхты, как правило, заправлялись в гавани объемом от 20 до 80 литров.



Согласно материалам, представленным суду, на тот момент литр дизельного топлива на портовой заправке стоил €2,5. Таким образом, сумма в €1 тыс. существенно превышала обычные расходы на такой тип водного транспорта.



Другие свидетели на слушаниях сообщали, что в сентябре 2022-го «Андромеда», предположительно, прошла по Балтийскому морю от немецкого побережья до шведского порта Сандхамн в Стокгольмских шхерах. Затем она направилась на юг, в район датского Борнхольма, неподалеку от которого и взорвали газопроводы.



Ранее рассказывали, что участники подрыва «Северных потоков» вернули яхту с повреждениями.

