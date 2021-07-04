Песков объяснил причины разочарования Путина в Зеленском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с тем, что у главы российскго государства изменилось отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Песков рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«И, конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Однако, главной причиной разочарования Путина в Зеленском является нежелание Украины выполнять Минские соглашения и попытки представить Россию как сторону конфликта.