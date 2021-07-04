Песков объяснил причины разочарования Путина в Зеленском
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с тем, что у главы российскго государства изменилось отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Песков рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».
«И, конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», - цитирует Пескова «Интерфакс».
Однако, главной причиной разочарования Путина в Зеленском является нежелание Украины выполнять Минские соглашения и попытки представить Россию как сторону конфликта.
«Это неприемлемо ни для нас, ни для других, наверное, участников (Нормандской – прим. НСН) четверки», - заявил Песков.
По словам официального представителя Кремля, Москва готова не обращать внимания на неоднозначные высказывания других участников Нормандской четверки, если Минские соглашения будут выполняться.
«Это тоже, наверное, ничего страшного, пусть говорят. Если бы выполнялись Минские договоренности, то говорить можно все, что угодно. Но дело в том, что они не выполняются. А безальтернативность и важность Минских договоренностей, и выполнение этого комплекса мер постоянно акцентируется и канцлером Меркель, и президентом Макроном, и даже акцентировалось во время переговоров с президентом Байденом», - отметил пресс-секретарь президента.
Песков также согласился с тем, что партнеры на Западе не стали применять санкционную политику к Украине за невыполнение Минских соглашений.
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