Песков объяснил, из-за чего может сорваться встреча Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского «обсуждение Крыма не представляется возможным», сообщает РИА Новости.
По его словам, такая формулировка ставит под вопрос «вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи».
Песков добавил, что на этих переговорах Москва хотела бы обсудить «реализацию Киевом минских договоренностей и договоренностей парижского саммита», а также двусторонние отношения.
Ранее представитель украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным на любой нейтральной территории ради обсуждения «вопроса об оккупации Россией части территории Украины».
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