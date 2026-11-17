Хакеры нацелились на россиян-любителей театра
Хакеры массово создают фишинговые сайты, нацеленные на театралов. Для этого используются не только фотографии и афиши спектаклей, но и схемы залов, возможность выбрать места и разные ценовые категории. Об этом предупредили эксперты «Лаборатории Касперского», сообщила «Лента.ру».
По словам старшего контент-аналитика компании Ольги Алтуховой, мошенники подобными махинациями делают фишинговые страницы максимально похожими на настоящие и создают впечатление привычной покупки.
Поддельные сайты имитируют билетные сервисы и театры разных регионов. На них есть схемы зрительных залов с партером и балконом, ценовые категории и якобы уже проданные места.
Обычно билет стоит несколько тысяч рублей. Купившие его люди не только теряют деньги, но и передают преступникам сведения о себе.
Эксперт Kaspersky GReAT Константин Исаков добавил, что внешне такие ресурсы могут напоминать не только сайты культурных учреждений, но и легитимных посредников, включая консьерж-сервисы и площадки по перепродаже билетов. Из-за этого по оформлению страницы сложно определить, безопасна ли покупка.
Он призвал проявлять бдительность и уточнил, что на официальном сайте даты могут не совпадать с указанными на мошеннических ресурсах. Еще на вторых анонсируют гастроли, которых вовсе нет в планах.
Ранее аферисты продавали фейковые билеты в Большой и другие театры в чатах.
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