По словам старшего контент-аналитика компании Ольги Алтуховой, мошенники подобными махинациями делают фишинговые страницы максимально похожими на настоящие и создают впечатление привычной покупки.



Поддельные сайты имитируют билетные сервисы и театры разных регионов. На них есть схемы зрительных залов с партером и балконом, ценовые категории и якобы уже проданные места.



Обычно билет стоит несколько тысяч рублей. Купившие его люди не только теряют деньги, но и передают преступникам сведения о себе.



Эксперт Kaspersky GReAT Константин Исаков добавил, что внешне такие ресурсы могут напоминать не только сайты культурных учреждений, но и легитимных посредников, включая консьерж-сервисы и площадки по перепродаже билетов. Из-за этого по оформлению страницы сложно определить, безопасна ли покупка.



Он призвал проявлять бдительность и уточнил, что на официальном сайте даты могут не совпадать с указанными на мошеннических ресурсах. Еще на вторых анонсируют гастроли, которых вовсе нет в планах.



Ранее аферисты продавали фейковые билеты в Большой и другие театры в чатах.

